Новый iPad могут представить 4 апреля

Наконец, издание Apple World Today предположило, что следующая пресс-конференция состоится 4 апреля. Такие выводы были сделаны на основании информации о доступности 12,9-дюймового iPad Pro, пишет 4pda.ru.

Сразу в нескольких магазинах Apple датой следующей поставки Apple iPad значится 4 апреля, причем во всех возможных цветах, объемах памяти и с поддержкой беспроводных интерфейсов связи. Кроме того, на последней встрече с журналистами в прошлом году Тим Кук заявил, что следующая встреча состоится уже в новой штаб-квартире компании, которая официально распахнет свои двери в следующем месяце.

Как правило, Apple оповещает журналистов о встрече за неделю до мероприятия, а потому ждем рассылки официальных приглашений от компании.