Мальта лишилась природного аттракциона для туристов: на острове Гоцо рухнуло в море Лазурное окно

Накануне на Мальту пришел шторм. По утверждению жителя деревни Шаара, который отправился на берег фотографировать бурю, Лазурное окно рухнуло примерно в 9:40: "Под окном было бушующее море. Внезапно арка рухнула в него, подняв тучу брызг. Когда брызги осели, скала тоже исчезла".

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил в Twitter : "Составлявшиеся годами отчеты показывали, что этот памятник природного ландшафта может быть сильно поврежден неизбежной естественной коррозией. Этот печальный день настал".

В апреле 2012 года от скалы отвалился большой кусок, из-за чего окно стало более широким и частично утратил идеальную продолговатую форму, отмечает Malta Today . В исследовании 2013 года говорилось, что, хотя эрозия неминуема, скорое обрушение арке не грозит. Местные власти давно ввели штрафы за проход по арке, но люди часто игнорировали запреты.

На пресс-конференции министр окружающей среды Хосе Эррера заявил, что согласно исследованиям, вмешательство человека не могло предотвратить разрушение Лазурного окна. "Лазурное окно было создано эрозией и поглощено эрозией. Его существование можно было продлить, но предотвратить разрушение нельзя", - подтвердил Malta Today Мускат.

Представители властей острова заявили, что с этой утратой Гоцо потерял "часть себя", но заверили, что здесь есть что посмотреть, кроме Лазурного окна.

Ассоциация туризма Гозо выпустила заявление, в котором говорится, что неизбежное произошло, и остров потерял одну из своих знаковых красот и привлекательный туристический объект. "Широко разрекламированного Лазурного окна больше нет, и только миллионы фотографий напоминают об этом популярном у туристов месте", - говорится в заявлении ассоциации.

Арка, состоявшая из глобигеринового желтого известняка, была показана в сериале "Игра престолов", сериале Андрея Кончаловского "Одиссея" (1997) и нескольких фильмах, в том числе "Битва титанов" (1981) и "Граф Монте-Кристо" (2002).