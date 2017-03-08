Рейнсалу отметил резкое снижение преступности среди несовершеннолетних

Об этом в среду, 8 марта, заявил министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу в выступлении перед Рийгикогу, посвященном направлениям развития государственной политики в сфере борьбы с преступностью: "За последние десять лет ни в один год не было зарегистрировано так мало преступлений, совершенных несовершеннолетними, как в 2016 году. Число (совершенных) несовершеннолетними преступлений снизилось примерно до 1000 (случаев), что более чем три раза меньше, чем десять лет назад".

Министр подчеркнул, что для сложных поведенческих проблем нет простых решений, и решение для каждого случая должно быть индивидуальным с применением воспитательных, образовательных и социальных мер, пишет rus.err.ee.

Рейнсалу также отметил угрозу для общества, которую несут в себе особо тяжкие преступления, такие как убийства и изнасилования, и предложил ужесточить наказания за них.