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Полиция разыскивает пропавшую 75-летнюю женщину

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Вчера вечером свой дом в волости Ляэне-Нигула, деревне Линнамяэ покинула 75-летняя Эльги, которая до сих пор не вернулась. Ни близкие, ни полиция не смогли связаться с ней. 

Полицейские со вчерашнего дня приступили к масштабным поискам женщины на местности, в которых участвовали и добровольцы. Женщину искали и при помощи вертолета Департамента полиции и погранохраны.

Выяснение местоположения женщины по телефону выдало большую территорию. На данным момент проводятся поиски в волости Падизе. Также проверяются различные больницы и заброшенные дома. К сожалению, пока женщину так и не удалось найти.

На женщины при выходе из дома могла быть надета черная длинная куртка, а на голове — берет. У нее худощавое телосложение, ее рост 160 см и седые волосы.

У женщины могут быть проблемы с памятью. Уже бывали случаи, когда она могла заблудиться.

Всех, кто видел изображенную на фотографии женщину или знает ее местонахождение, просят позвонить по телефону 112. 

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