Кроссовер Peugeot 3008 был признан лучшим автомобилем Европы в 2017 году

Жюри конкурса, в которое входят журналисты из 22 стран Европы, выбрало семь участников финального голосования, итоги которого были подведены накануне открытия автосалона в Женеве. В число претендентов на премию Car of the Year 2017 также вошли Alfa Romeo Giulia, Citroen C3, Mercedes-Benz E-Class, Nissan Micra, Toyota C-HR и Volvo S90/V90, пишет newsru.com.

Peugeot 3008 получил в общей сложности 319 баллов от 58 членов жюри. Кроме него в тройку призеров по итогам голосования попали Alfa Romeo Giulia (296 баллов) и новый Mercedes-Benz E-Class (197 баллов).

Напомним, новое поколение кроссовера Peugeot 3008 дебютировало в начале октября 2016 года на автосалоне в Париже.

А год назад лучшим автомобилем Европы был признан пятидверный хэтчбек Opel/Vauxhall Astra.