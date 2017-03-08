Центристы намерены сократить период электронного голосования

Соответствующий законопроект был подготовлен центристской фракцией в Рийгикогу, сообщает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Премьер-министр Юри Ратас, отвечая на запросы депутатов, сообщил, что отменять э-выборы не планируется. Как отмечает "АК", позиция Ратаса понятна, потому что коалиционные партнеры в лице отечественников и соцдемов не поддерживают идею отмены электронного голосования, но согласны упорядочить его даты.

Уже на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления предварительные и э-выборы будут начинаться за шесть дней до основного дня выборов и продолжатся три дня.