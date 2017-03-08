Пентагон обвинил Россию в нарушении договора РСМД

Заданный ему членами комитета вопрос касался программы модернизации ядерных сил, проводимой США. "Я не думаю, что мы вступаем в новую гонку вооружений, так как мы в двустороннем порядке осуществляем инспекции с целью проведения проверок имеющихся арсеналов", - сказал он.

Селва уточнил, что программа модернизации направлена на замену устаревших систем на более эффективные. "Русские понимают, что мы делаем, они знают, что мы находимся на этом пути", - заявил он.

Генерал также сообщил, что США исходят из того, что Россия, которая, по мнению Вашингтона, нарушает в последние несколько лет Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не вернется к его соблюдению.

В ходе слушаний в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США, посвященных модернизации американского ядерного арсенала и смежным вопросам, у этого военачальника поинтересовались, планирует ли Россия, с точки зрения исполнительной ветви власти в Вашингтоне, возвращаться к выполнению ДРСМД. "У меня нет достаточно информации относительно их (россиян) намерений, позволяющей прийти к какому-либо иному выводу, кроме заключающегося в том, что они не намерены возвращаться к соблюдению (ДРСМД)", - ответил Селва.

Такого же мнения придерживается и глава Стратегического командования ВС США (СТРАТКОМ), генерал ВВС Джон Хайтен. "Я согласен с заместителем председателя (КНШ). У нас есть определенное количество вооружений: 400 МБР (межконтинентальных баллистических ракет), 240 баллистических ракет морского базирования, 60 бомбардировщиков, 1550 боеголовок. Мы не стремимся увеличивать эти цифры, наши усилия направлены на поддержание данного арсенала", - утверждал он.