Неприятные последствия ОРВИ и как их избежать

Не так были бы страшны сами эти болезни, как их осложнения, ведь сами по себе они провоцируют лишь повышение температуры, слабость, головную боль и насморк. А вот последствия могут быть гораздо серьезнее и неприятнее, пишет Segodnya. Какие именно самые распространенные и неприятные осложнения сопровождают грипп и ОРВИ, и как можно их избежать?

Ослабление иммунитета

Когда в организм попадает вирус или бактерия, он бросает все силы на уничтожение опасного гостя. В этот момент он становится восприимчивым к остальным атакам извне и иммунитет сильно ослабевает от усиленной борьбы. Чтобы поддержать защитные силы и не дать иммунитету сдаться, поддерживайте его ударной дозой витамина С (аскорбинка, апельсины, лимоны) и пейте больше жидкости (она ускоряет выведение токсических продуктов жизнедеятельности бактерий и вирусов).

Синусит

Это заболевание развивается на фоне вирусных инфекций, когда к ним присоединяются бактерии. При данном заболевании в гайморовых пазухах образуется воспаление, что сопровождается гнойными желто-зелеными выделениями из носа, высокой температурой, болевым синдром в носовых пазухах и сильной головной болью, особенно при наклоне. Чтобы избежать синусита, стоит при появлении выделений промывать нос солевым раствором трижды в день.

Отит

Когда очаг заболевания при ОРВИ добирается из носовой полости до среднего уха, у больного появляются шумы в ушах, резкие боли в ухе, боль при надавливании на козелок уха, а также бессонница. Чтобы избежать отита, во-первых, следите за гигиеной носовой полости – обязательно высмаркивайте слизь, причем из каждой ноздри по очереди, во-вторых, трижды в день промывайте слизистую раствором соли.

Ангина

Если инфекция опускается в горло, возникает воспаление слизистой оболочки носоглотки и появление на них гнойных язвочек. Чтобы этого не случилось, опять же, следите за гигиеной носовой полости (чтобы слизь не стекала по задней стенке глотки), а также используйте антисептические средства для полоскания и орошения горла (например, на основе алоэ, морской соли, перекиси водорода и т.д.).

Бронхит

Когда воспаление обирается до бронхов, появляется мокрый кашель, хрипы и боль за грудной клеткой, отдышка и затрудненность вдохов. Это серьезное заболевание, которое требует адекватного и своевременного лечения, иначе может привести к развитию в дальнейшем воспаления легких. Чтобы ни того, ни другого не произошло, важно при появлении кашля сразу обратиться к врачу, который назначит правильное лечение не дожидаясь осложнений.

Проблемы с сердцем

Если изначально проигнорировать лечение при ОРВИ, вирус может добраться до сердечно-сосудистой систем и спровоцировать развитие миокардита. Так, в сердечной мышце начинают формироваться очаги склероза, как это бывает после инфаркта. В результате возникают покалывания в области сердца, быстрая утомляемость, отдышка, и аритмия. Чтобы этого не случилось, не переносите болезнь на ногах и своевременно начинайте лечение.

Нарушение кровообращения

При ОРВИ вирусы циркулируют по всем организму, отравляя токсическими веществами все, что им попадается на пути. В том числе под удар попадает, опять же сердечная мышца. В результате нарушается частота сердечных сокращений и, следовательно, кровообращение. Последствием этого может стать ухудшение памяти, онемение конечностей и т.д.