На Cпециальные Олимпийские игры в Граце от Эстонии поедут 16 спортсменов

В олимпиаде, которая пройдет с 14 по 25 марта а Граце, как ожидается, примут участие почти 3000 спортсменов из 107 стран, сообщили в среду BNS из Эстонского общества спецолимпиады.

В делегации Эстонии 22 человека. По словам руководителя делегации Тийны Мёлль, это самая крупная за все времена делегаций Эстонии на зимних олимпийских играх, спортсмены прошли хорошую подготовку в подготовительном лагере.

С 1968 года летние и зимние спецолимпиады проводятся раз в два года, ежегодно в мире проходит 108 000 чемпионатов спецолимпиад различного уровня.