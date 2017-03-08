Галерея: как победители конкурса нашего портала отметили 8 марта

Нашего читателя Александра Матвеева с любимой женой тепло встретили в небольшом, но очень популярном семейном ресторане на Вышгороде.

Это тихое, уютное и вкусное место любят не только таллиннцы. Здесь можно встретить и звезду российских сериалов и нашего любимого актера Кирилла Кяро, который, по словам одного из владельцев ресторана - Бориса Вакарюка, "забежал по-свойски на минутку", и Елену Ваенгу, которая, приезжая в Таллинн и на гастроли, и просто для удовольствия, непременно здесь ужинает. А вот теперь гостями ресторана стали и наши читатели.

Их порадовали пате из говяжьей печени с бриошем и апельсиновым желе, утиной грудкой с пюре из иерусалимского артишока (он же топинамбур, он же - земляная груша) и итальянскими клецками - ньокки. Десерт тоже был хорош - шоколадный террин.

С нашими читателями владельцы ресторана - шеф-повар Антон Ростовцев (слева) и дипломированный бармен и сомелье Борис Вакарюк. Фото: Михкель Марипуу

Шеф-повар и совладелец ресторана Антон Ростовцев, много лет оттачивавший свое мастерство в Норвегии, вышел к гостям и рассказал им о меню ужина.

Как мы и обещали, букет прекрасной супруге Матвеева вручил представитель цветочной фирмы Vau Lilled.

Фото: Михкель Марипуу

Мы рады, что праздничный ужин нашим читателям понравился. Играйте с нами и выигрывайте!