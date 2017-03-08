Четверг, 9. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Конгресс США запретил Пентагону заключать контракты с «Рособоронэкспортом»

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Нижняя палата конгресса США в среду одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, который запрещает Пентагону сотрудничество с компанией "Рособоронэкспорт".

За документ высказался 371 член палаты представителей, против - 48, сообщает Интерфакс.

Американскому Минобороны запрещается заключать с российской компанией и ее дочерними структурами любые контракты, корпоративные соглашения, давать им гранты, кредиты или кредитные поручения.

Глава Пентагона может добиться отмены этого запрета в случае, если это потребуется в интересах безопасности США, но только после того, как убедит обе палаты Конгресса в том, что РФ прекратила поставки летальных вооружений в Сирию и отозвала с Украины своих агентов и военных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдокументминоборонырособоронэкспортсотрудничествосша
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
эксклюзив от limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
07:15
Конгресс США запретил Пентагону заключать контракты с «Рособоронэкспортом»
23:53
Сенсация: «Барселона» со счетом 6:1 обыграла «ПСЖ» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
22:35
Галерея: как победители конкурса нашего портала отметили 8 марта
22:09
Картина дня: 8 марта, критическое состояние беженки из Сирии и обвинения в адрес Детской больницы
21:50
На Cпециальные Олимпийские игры в Граце от Эстонии поедут 16 спортсменов
21:36
«Очевидец»: в Эстонии распространяется новая волна схем «быстрого обогащения» (1)
21:13
Завтра в Эстонии потеплеет
20:55
Неприятные последствия ОРВИ и как их избежать
20:53
Мнение: освобождение "знаковых" заключенных не говорит о либерализации курса в России (2)
20:47
Пентагон обвинил Россию в нарушении договора РСМД
20:39
Центристы намерены сократить период электронного голосования
20:26
Пыхья-Таллинн просит мэрию сформировать позицию относительно переезда управы в Arsenal
20:14
Эрки Сависаар: участие отца на выборах зависит от его здоровья
19:58
Фото: недалеко от Таллинна продается сказочный дом
19:41
Ротвейлер открыл дверь врачам и спас хозяина
19:24
Столтенберг призывает больше привлекать женщин в вооруженные силы НАТО
19:13
Громкое дело: из-за наследства мужчина убил и расчленил целую семью (фото)
19:00
Недетские обвинения в адрес Детской больницы (4)
18:58
Видео: а вы помните, как два года назад американские солдаты в Тапа поздравили женщин с 8 Марта?
18:49
Кроссовер Peugeot 3008 был признан лучшим автомобилем Европы в 2017 году
Все новости
LimonЦеликом
Наша полиция нас бережет! Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка из Прибалтики

Наша полиция нас бережет! Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка из Прибалтики

Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь

Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала» (1)

8. мар
Настя Задорожная опубликовала эротическое фото и заявила, что ей неловко за мужчин
8. мар
Владимир Познер прокомментировал скандал на «Минуте славы»
8. мар
Что делать, если вы остались без девушки 8 марта
8. мар
Вот это сюрприз! Вы ее долго ждали — и вот, наконец, она в Таллинне!
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

8. мар
Медики определили самый опасный пищевой продукт
8. мар
Письмо читательницы: я не занималась сексом более года и вот что узнала...
8. мар
Медики рассказали, чем опасны инъекции ботокса
8. мар
Как сохранить идеальную фигуру после рождения пятерых детей: секрет 34-летней британки Саммер
SportsЦеликом
Сенсация: «Барселона» со счетом 6:1 обыграла «ПСЖ» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сенсация: «Барселона» со счетом 6:1 обыграла «ПСЖ» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

На Cпециальные Олимпийские игры в Граце от Эстонии поедут 16 спортсменов

На Cпециальные Олимпийские игры в Граце от Эстонии поедут 16 спортсменов

Эстонские болельщики смогут следить за выступлениями Келли Сильдару на X-games в Норвегии

Эстонские болельщики смогут следить за выступлениями Келли Сильдару на X-games в Норвегии

8. мар
Серена Уильямс покинет первое место мирового рейтинга WTA
ВпрокЦеликом
Сравниваем цены: узнайте, какие фирмы предлагают самый дешевый газ

Сравниваем цены: узнайте, какие фирмы предлагают самый дешевый газ

Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии (2)

7. мар
Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей
Погода
Завтра в Эстонии потеплеет

Завтра в Эстонии потеплеет

Ротвейлер открыл дверь врачам и спас хозяина

Ротвейлер открыл дверь врачам и спас хозяина

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Прокуратура против освобождения осужденного за госизмену Хермана Симма

Прокуратура против освобождения осужденного за госизмену Хермана Симма

Рейнсалу отметил резкое снижение преступности среди несовершеннолетних

Рейнсалу отметил резкое снижение преступности среди несовершеннолетних

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Пыхья-Таллинн просит мэрию сформировать позицию относительно переезда управы в Arsenal

Пыхья-Таллинн просит мэрию сформировать позицию относительно переезда управы в Arsenal

Эрки Сависаар: участие отца на выборах зависит от его здоровья

Эрки Сависаар: участие отца на выборах зависит от его здоровья

Культура
Концерт скандальной группы

Концерт скандальной группы "Кровосток" в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Кино, вино и солдаты

Кино, вино и солдаты

Самые читаемые
«Очевидец»: в Эстонии распространяется новая волна схем «быстрого обогащения»(1)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(18)
Недетские обвинения в адрес Детской больницы(4)
Женщина из Ласнамяэ, которую госпитализировали с сильными ожогами, оказалась беженкой из Сирии(3)
Громкое дело: из-за наследства мужчина убил и расчленил целую семью (фото)
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(21)
Bалюта
USD
0,947 EUR
GBP
1,153 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 08.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees