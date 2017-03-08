Конгресс США запретил Пентагону заключать контракты с «Рособоронэкспортом»

За документ высказался 371 член палаты представителей, против - 48, сообщает Интерфакс.

Американскому Минобороны запрещается заключать с российской компанией и ее дочерними структурами любые контракты, корпоративные соглашения, давать им гранты, кредиты или кредитные поручения.

Глава Пентагона может добиться отмены этого запрета в случае, если это потребуется в интересах безопасности США, но только после того, как убедит обе палаты Конгресса в том, что РФ прекратила поставки летальных вооружений в Сирию и отозвала с Украины своих агентов и военных.