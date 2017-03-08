Притворявшийся известным человеком мошенник выманивал деньги в интернете

На прошлой неделе в одной из групп Facebook появилось сообщение о том, что на портале soov.ee некий Рихо Коллист обманывает людей. «На звонки не отвечает. Общается только по электронной почте и просит предоплату. Сейчас продает трактор-газонокосилку за 600 евро», - говорилось в сообщении, которое сейчас удалено, сообщает Valgamaalane.

Выяснилось, что Рихо Коллист – это известный организатор соревнований на мотоциклах, и он ничего не продает. Мужчина отмечает, что мошенник использует не только его имя, но и похожий адрес электронной почты. Злоумышленник просит делать предоплату на свой счет, но с использованием имени Рихо. Мужчина уже обратился в полицию и опубликовал предупреждение на своей страничке в Facebook.

Полиция занимается этим случаем. Пока по этому делу никто не задержан.