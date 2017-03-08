Четверг, 9. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

США обвинили Россию в использовании запрещенных крылатых ракет 1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Власти США фактически обвинили Россию в нарушении договора 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Сначала это сделали в Пентагоне, а затем к обвинениям присоединилось американское внешнеполитическое ведомство - Государственный департамент. 

оссия развернула крылатую ракету наземного базирования, чтобы создать угрозу для НАТО - с таким заявлением в среду, 8 марта, выступил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва во время выступления в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам, сообщает портал Newsru.com.

"Эта система сама по себе представляет риск для большинства наших объектов в Европе, и мы полагаем, что Россия намеренно развернула ее, чтобы создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности НАТО", - сказал Сельва. По его словам, которые приводит Reuters, это размещение нарушает "дух и цели" РСМД.

Сельва высказал сомнение, что Россия "вернется к соблюдению договора" и добавил, что США надо "искать рычаги давления" на нее.

В середине февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации написала, что российские военные тайно развернули новые крылатые ракеты в нарушение договора о контроле над вооружениями.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил РИА "Новости", что все подобные заявления носят голословный характер, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого договора".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАракетыроссийские военныероссиясша
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
эксклюзив от limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
08:35
Командир батальона, устроивший ДТП в пьяном виде, получил условный срок
08:18
Опасная подростковая игра распространяется по Эстонии
07:53
США обвинили Россию в использовании запрещенных крылатых ракет (1)
07:48
В Эстонии чтят память жертв мартовской бомбардировки 1944 года (2)
07:34
Притворявшийся известным человеком мошенник выманивал деньги в интернете
07:15
Конгресс США запретил Пентагону заключать контракты с «Рособоронэкспортом»
23:53
Сенсация: «Барселона» со счетом 6:1 обыграла «ПСЖ» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
22:35
Галерея: как победители конкурса нашего портала отметили 8 марта
22:09
Картина дня: 8 марта, критическое состояние беженки из Сирии и обвинения в адрес Детской больницы
21:50
На Cпециальные Олимпийские игры в Граце от Эстонии поедут 16 спортсменов
21:36
«Очевидец»: в Эстонии распространяется новая волна схем «быстрого обогащения» (1)
21:13
Завтра в Эстонии потеплеет
20:55
Неприятные последствия ОРВИ и как их избежать
20:53
Мнение: освобождение "знаковых" заключенных не говорит о либерализации курса в России (2)
20:47
Пентагон обвинил Россию в нарушении договора РСМД
20:39
Центристы намерены сократить период электронного голосования
20:26
Пыхья-Таллинн просит мэрию сформировать позицию относительно переезда управы в Arsenal
20:14
Эрки Сависаар: участие отца на выборах зависит от его здоровья
19:58
Фото: недалеко от Таллинна продается сказочный дом
19:41
Ротвейлер открыл дверь врачам и спас хозяина
Все новости
LimonЦеликом
Наша полиция нас бережет! Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка из Прибалтики

Наша полиция нас бережет! Смотрите, какой клип выпустили стражи порядка из Прибалтики

Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь

Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала» (1)

8. мар
Настя Задорожная опубликовала эротическое фото и заявила, что ей неловко за мужчин
8. мар
Владимир Познер прокомментировал скандал на «Минуте славы»
8. мар
Что делать, если вы остались без девушки 8 марта
8. мар
Вот это сюрприз! Вы ее долго ждали — и вот, наконец, она в Таллинне!
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

8. мар
Медики определили самый опасный пищевой продукт
8. мар
Письмо читательницы: я не занималась сексом более года и вот что узнала...
8. мар
Медики рассказали, чем опасны инъекции ботокса
8. мар
Как сохранить идеальную фигуру после рождения пятерых детей: секрет 34-летней британки Саммер
SportsЦеликом
Сенсация: «Барселона» со счетом 6:1 обыграла «ПСЖ» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сенсация: «Барселона» со счетом 6:1 обыграла «ПСЖ» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

На Cпециальные Олимпийские игры в Граце от Эстонии поедут 16 спортсменов

На Cпециальные Олимпийские игры в Граце от Эстонии поедут 16 спортсменов

Эстонские болельщики смогут следить за выступлениями Келли Сильдару на X-games в Норвегии

Эстонские болельщики смогут следить за выступлениями Келли Сильдару на X-games в Норвегии

8. мар
Серена Уильямс покинет первое место мирового рейтинга WTA
ВпрокЦеликом
Сравниваем цены: узнайте, какие фирмы предлагают самый дешевый газ

Сравниваем цены: узнайте, какие фирмы предлагают самый дешевый газ

Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии (2)

7. мар
Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей
Погода
Завтра в Эстонии потеплеет

Завтра в Эстонии потеплеет

Ротвейлер открыл дверь врачам и спас хозяина

Ротвейлер открыл дверь врачам и спас хозяина

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Командир батальона, устроивший ДТП в пьяном виде, получил условный срок

Командир батальона, устроивший ДТП в пьяном виде, получил условный срок

Опасная подростковая игра распространяется по Эстонии

Опасная подростковая игра распространяется по Эстонии

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В Эстонии чтят память жертв мартовской бомбардировки 1944 года

В Эстонии чтят память жертв мартовской бомбардировки 1944 года (2)

Пыхья-Таллинн просит мэрию сформировать позицию относительно переезда управы в Arsenal

Пыхья-Таллинн просит мэрию сформировать позицию относительно переезда управы в Arsenal

Культура
Концерт скандальной группы

Концерт скандальной группы "Кровосток" в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Кино, вино и солдаты

Кино, вино и солдаты

Самые читаемые
Медики определили самый опасный пищевой продукт
«Очевидец»: в Эстонии распространяется новая волна схем «быстрого обогащения»(1)
Опасная подростковая игра распространяется по Эстонии
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(20)
Громкое дело: из-за наследства мужчина убил и расчленил целую семью (фото)
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(20)
Bалюта
USD
0,947 EUR
GBP
1,153 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 08.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees