оссия развернула крылатую ракету наземного базирования, чтобы создать угрозу для НАТО - с таким заявлением в среду, 8 марта, выступил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва во время выступления в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам, сообщает портал Newsru.com.

"Эта система сама по себе представляет риск для большинства наших объектов в Европе, и мы полагаем, что Россия намеренно развернула ее, чтобы создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности НАТО", - сказал Сельва. По его словам, которые приводит Reuters, это размещение нарушает "дух и цели" РСМД.

Сельва высказал сомнение, что Россия "вернется к соблюдению договора" и добавил, что США надо "искать рычаги давления" на нее.

В середине февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации написала, что российские военные тайно развернули новые крылатые ракеты в нарушение договора о контроле над вооружениями.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил РИА "Новости", что все подобные заявления носят голословный характер, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого договора".