Порнография в культурном центре «Сальме»

Седьмого марта в таллиннском культурном центре «Сальме» открылась коллективная выставка нескольких эстонских художниц, в том числе Ирины Балевой. Для демонстрации семи ее картин выделили фойе центра – картины Балевой сами по себе довольно большие. Шесть из них – реплики абсолютно классических работ, выполненные на хлопчатобумажной ткани восковыми красителями в технике на основе батика.

«Примерно в полдень я развесила свои картины, – рассказывает Ирина Балева порталу Rus.Postimees.ee. – Около часа приходит женщина из администрации центра, снимает мои картины на телефон, потом звонит организатору выставки Алексею Корнилову и требует “убрать эту порнографию”. В итоге нам пришлось снять три картины из семи. Вечером было открытие выставки, на котором я после таких дел, разумеется, не присутствовала».

Надо думать, работнице центра показалось, что на работах Балевой как-то подозрительно много обнаженной натуры. А ведь центр «Сальме» посещаем детьми, которые занимаются тут в разных кружках! Что подумают дети, когда увидят на стенах культурного (!) центра голых баб? Одна баба – спящая, во весь рост, с неприкрытой грудью, да еще и с рукой, стыдно сказать, на причинном месте; другая стоит на раковине тоже в полный рост и грудь рукой как-то прикрывает, но сосок-то, товарищи, сосок-то все равно на виду! А еще какой-то голый мужик разлегся на склоне холма и тянет руку к другому, пожилому мужику (на что намекаем, товарищи?), и, простите, пенис-то у мужика набок свесился. Стыдоба! Как это можно показывать детям и их учителям? Никак!..

Вот работница культурного центра «Сальме» и распорядилась означенные три картины – реплики «Спящей Венеры» Джорджоне, «Рождения Венеры» Боттичелли и «Сотворения Адама» Микеланджело соответственно – снять.

Ирина Балева молчать по поводу «порнографии» не стала и написала пост в Facebook: «Три картины запрещены к показу на выставке, посвященной 8 Марта. Буду перекрашивать. Извините, художники Возрождения», – и поместила рядом прошедшие через Photoshop картины, на которых Адам обзавелся трусами, а спящая Венера – купальником. Вышло, действительно, очень смешно.

В среду из социальных сетей о произошедшем узнал и один из людей, которые имеет власть возвращать снятые в «Сальме» картины на место, – старейшина района Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд. Он поехал на место, сказал историческую фразу: «Это работы великих мастеров, и не дело работников центра “Сальме” заниматься их цензурой», – после чего распорядился вернуть картины на их законные места. И написал об этом пост в том же FB: «Старейшине района приходится решать самые разные вопросы...»

Кальюлайд расценил случившееся как досадное недоразумение и попросил работников центра впредь относиться к таким вещам внимательнее. Художница более категорична: «Я вижу здесь необразованность людей, которые в этом центре работают. Это ханжество, бесцеремонность и самодурство».

Что забавно, на картинах Ирины Балевой, которые бдительная работница центра решила все-таки оставить, есть не только Бог-Отец Микеланджело и фрагмент «Весны» Боттичелли с благопристойно одетыми персонажами, но и «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи. А он ведь, по сути, тот же голый мужик с неприкрытым пенисом. Может, работницу центра отвлекло то, что у «Витрувианского человека» – четыре руки и четыре ноги?

Такая вот порнография в культурном центре «Сальме». И мы не о картинах Ирины Балевой. Выставка, к слову, продлится до конца марта.