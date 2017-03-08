Культуролог Михаил Лотман: такого рода запреты – идиотизм

Конкретно про эту выставку я ничего не знаю и могу прокомментировать только изображение голой натуры в художественных целях. С моей точки зрения, такого рода запреты – идиотизм. Но, конечно, многое зависит от культурной ситуации.

Одна и та же картина совершенно по-разному будет восприниматься у нас и, например, в Индии или исламских государствах. Определенные запреты на голую натуру, особенно женскую, есть и в США. Там это идет под рубрикой «сексуальное домогательство». В музее или в публичном месте это нормально, а вот если начальник вешает у себя в кабинете изображения голых дам, его сотрудницы могут воспринимать как «харрасмент», даже если это Боттичелли, Джорджоне и Микеланджело. Стандартное объяснение адвокатов такое: начальник вызывает к себе молодую сотрудницу, на стене у него висят всякие Венеры, он смотрит на сотрудницу, смотрит на картины и подмигивает ей, дескать, сама понимаешь.

Что до культурного центра «Сальме», в нашем законодательстве такого рода работы не подпадают ни под какой запрет. Было бы еще понятно, если бы это были изображения голых детей, хотя здесь тоже многое зависит от культурной ситуации: у нас сегодня одно подозрение в педофилии многих доводит до истерики, а, например, во второй половине XIX века, в викторианскую эпоху, которая была очень пуританской, изображать голых детей было совершенно нормально. Но если это взрослая голая натура, никаких запретов быть не может.

И мне кажется, будет лучше, если дети станут знакомиться с голой натурой по картинам мастеров Возрождения, чем по порнографическим открыткам.