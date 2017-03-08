Протоиерей Игорь Прекуп: классические картины - это прививка от порнухи

Я по образованию – художник-график, а бывших художников не бывает, и, может быть, мое образование помогает мне смотреть на вещи немножко шире. Уж на что был строгий аскет о. Серафим (Роуз), но и он говорил, что детей нужно воспитывать на классике. А ведь классика, извините, из сплошных, на пошлый взгляд, «голых баб» и состоит.

Ханжество приводит к абсурду. В Таллиннском художественном институте, где я учился, когда-то был ректор Фридрих Лехт. Его прислали из Москвы, что называется, на укрепление. Лехта запомнили, в основном, за два, скажем так, чудачества: он не принимал диплом по керамике, если это был сервиз, а из блюдечка нельзя было пить чай, а также этот, мягко говоря, чрезмерно озабоченный нравами студентов администратор велел заклеить листьями (ну он же Leht!) половые органы гипсовых скульптур, которые использовались как модели для рисунка. И нам, студентам, говорили, что если мы увидим у учебной скульптуры «лехты» на причинном месте, надо иметь в виду – это с того еще времени...

Обнаженная натура высокохудожественного уровня – это прививка от порнухи, прививка здорового отношения к естественному и прекрасному. Даже в СССР, где были весьма строгие нравы, все крупные музеи всегда пускали детей, и подростковый возраст ходил-бродил по ним и индивидуально, и группами, как хотел. Кому это могло прийти на ум, что дети развратятся, глядя на Венеру Боттичелли, например, или ту же многострадальную «Данаю», или другие подобные картины? Конечно, если вся выставка посвящена обнаженной телесности, это не так воспринимается, как если вперемешку, но и тут просто нужны превентивные меры и сопровождение взрослых, которые в состоянии толково разъяснять, как следует относиться к этим произведениям искусства.