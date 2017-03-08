В постоянных авариях на парковках торговых центров виноваты вовсе не нерадивые водители

Эстонский фонд дорожного страхования будет в ближайшее время оповещать водителей об узких парковках. По словам руководителя отдела информирования потребителей Яаника Кяэрст, данная проблема распространена по всей Эстонии, сообщает Tartu Postimees.

По словам Кяэрст, в прошлом году желательная ширина парковочного места была увеличена с 2,6 до 2,7 метра. При этом, например, на парковке торгового центра Lõunakeskus в Тарту она составляет всего 2,4 метра. По ее словам, в прошлом году на этой парковке произошло 110 аварий. Суммарный ущерб составил 116 000 евро.

Кяэрст отмечает, что похожая ситуация была на парковке около торгового центра Rocca al Mare. Однако, после того как парковочные места были сделаны более широкими, то количество аварий резко снизилось.

Руководителя отдела информирования потребителей говорит, что пятая часть всех страховых случаев связана с инцидентами на парковках. «Суммы ущерба не очень большие, но самих случаев очень много», - отмечает она.