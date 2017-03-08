Поддержка 311 человек не убедила президента дать человеку орден

Собиравший подписи член Рийгикогу Тоомас Паур заявил, что Саар внес большой вклад в историю Эстонии и заслуживает ордена, пишет Lõuna Leht.

“На самом деле, как председатель Выруского горсобрания я инцииировал сбор подписей за представление к государственной награде Айна Саара, который организовал восстановление могил сражавшихся в Освободительной войне и памятника победы”, - прокомментировал Тоомас Паур, представляющий на данный момент Центристскую партию в Рийгикогу.

Кто такой Айн Саар

Айн Саар вместе с Арго Мянниметсом и Меэлисом Иваском организовал 21 октября 1987 года в Выру первую всенародную антисоветскую демонстрацию в Эстонии. Он был членом-учредителем Свободно-Независимой молодежной колонны №1 и ее руководителем в 1987-1988 годах.

Под предводительством Айна Саара, при поддержке молодежной колонны и с помощью населения впервые в Эстонии стали восстанавливать памятник павшим в Освободительной войне, уничтоженный при советской власти. В настоящее время Саар проживает в Швеции.