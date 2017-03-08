“Да что там произошло! Врезался сзади, машина впереди затормозила, я в нее врезался. Это была моя вина, чего там договариваться, совершенно же очевидно”, - сказал Аас Postimees. По словам Ааса, автомобиль разбит не сильно, но помят. В дальнейшем делом займутся страховые фирмы.
Таави Аас об утренней аварии: я сам в него врезался, моя вина
И.о. мэра Таллинна Таави Аас сегодня утром врезался сзади на перекрестке Пярнамяэ-теэ и Старонарвского шоссе в автомобиль, который неожиданно затормозил перед ним. В аварии никто не пострадал.