Таави Аас об утренней аварии: я сам в него врезался, моя вина

“Да что там произошло! Врезался сзади, машина впереди затормозила, я в нее врезался. Это была моя вина, чего там договариваться, совершенно же очевидно”, - сказал Аас Postimees. По словам Ааса, автомобиль разбит не сильно, но помят. В дальнейшем делом займутся страховые фирмы.