Время прятать деньги? Скандальный бизнесмен из Норвегии нацелился на Эстонию

При этом на страничке самого проекта имя его основателя не упоминается. Кроме этого, несмотря на то, что все желающие уже могут купить инвестиционные пакеты, и используемая бизнес-модель, и суть проекта до сих пор остаются неясными, пишет Äripäev.

Например, непонятно, чем обеспечены дигитальные деньги. При этом на страничке предприятия указано, что они обеспечены «реальными вещами». Кроме этого, у предприятия еще нет разрешения на работу, но оно уже активно себя рекламирует.

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