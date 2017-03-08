Таллинн вспоминает жертв мартовской бомбардировки

В 12.00 состоится мемориальное богослужение в месте захоронения жертв бомбардировки на кладбище Сизелинна, с 18 до 19.00 пройдет служба в церкви Нигулисте, а в 19.15 зазвонят колокола таллиннских церквей.

9 и 10 марта исполняется 73 года со дня массовой бомбардировки Таллинна. Обстрел оккупированного германскими войсками города, который провели советские войска, привел к беспрецедентными разрушениям и навсегда изменил облик города и жизни тысяч горожан. Была разрушена треть столицы, погибло не менее 554 человек. Тысячи таллиннцев в ту ночь спрятались в ходах превращенного в бомбоубежище Ингерманландского бастиона, под горкой Харьювярава.