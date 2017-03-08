Автобусы и грузовики в несколько раз чаще совершают аварии, чем легковушки

Под частотой ущерба понимают количество страховых случаев на сотню застрахованных транспортных средств. Средняя частота ущерба, нанесенного автобусам, составляла в 2016 году 17,36, а грузовикам – 13,06 случая.

По данным регистра дорожного страхования, с 2016 года в Эстонии произошел 2301 страховой случай с участием грузовиков и 919 случаев – с участием автобусов. Водители грузовиков были виновниками аварии в 86%, водители автобусов – в 63% случаев.

По словам руководителя геоинфосистем Эстонского фонда дорожного страхования Юлли Рейметс, половина аварий автобусов произошла при перестроении, обгоне или отклонении в соседний ряд. Также было много наездов сзади и повреждений припаркованных транспортных средств. Грузовики совершали аварии при перестроении, пересечении перекрестков и на повороте, также они совершали наезд сзади. Было много и таких случаев, когда грузовик задним ходом или при объезде повреждал припаркованные транспортные средства.

“Снегопады и гололедица значительно увеличивают число страховых случаев. Например, в ноябре 2016 года произошло 300 случаев, в которых виновны были водители грузовиков, а 2 ноября, когда начались снегопады и дороги стали скользкими, за день автобусы попали в 8 дорожно-транспортных происшествий”, - сказала Рейметс.