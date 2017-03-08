В марте Яна Тоом вновь полетит в Сирию

Из соображений безопасности она не стала называть точную дату вылета и место прибытия, но отметила, что хотела бы посетить Алеппо.

«Асад - вообще не главное, я даже не уверена, что встреча с ним состоится, в планах - оценить гуманитарную ситуацию на месте», - объяснила Тоом, добавив, что они делают это в сотрудничестве с Красным Крестом.

По ее словам, будет предпринята попытка организовать встречи также с представителями оппозиции, но это очень сложная задача.

Вместе с ней в Сирию полетят еще шесть депутатов Европарламента, каждый возьмет с собой журналистов.