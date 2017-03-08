Жители Эстонии разлюбили хлеб

Если раньше жители страны ели хлеба и булки поровну, то теперь количество съедаемого хлеба значительно снизилось, а вместо изделий из муки высшего сорта, потребители все чаще едят цельнозерновые изделия. При этом стоит отметить, что зачастую эти изделия не являются более полезными для здоровья, чем обычная булка, сообщает портал Maaelu.

Ланкотс считает, что снижение употребления хлеба связано с тем, что раньше хлеб был дешевым способом накормить себя и семью. Сегодня же покупательская способность людей выросла, и они предпочитают покупать другие мучные изделия.

Аналогичная картина наблюдается и по результатам продаж предприятия Eesti Pagar. Руководитель отдела маркетинга предприятия отмечает, что люди стали реже покупать традиционный хлеб и булку и отдают предпочтения другим хлебобулочным изделиям.