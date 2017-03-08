За последние несколько дней это уже второе заявление властей Германии об испытываемой ими тревоге в связи с переброской Россией «Искандеров». Неделю назад уполномоченный Федерального правительства по вопросам разоружения и контроля над вооружениями в МИД ФРГ Патрисия Флор заявила «Интерфаксу», что «размещение ракет „Искандер-М“ в Калининграде не вносит вклад в установление доверия, потому что ракеты, которые там размещены, могут долететь и до Берлина».

«Если бы ракеты „Искандер-М“ были размещены в Калининградской области на постоянной основе, это дало бы нам повод для большой тревоги и явилось бы откатом назад в процессе обеспечения европейской безопасности», - сказал Зигмар Габриэль. Ранее в Минобороны РФ заявили, что до конца этого года Россия завершит перевооружение ракетных систем в Калининградской области - на «Искандеры-М», способные нести ядерный заряд.

В октябре прошлого года в российском военном ведомстве подтвердили, что в связи с увеличением численности военного контингента НАТО в Прибалтике и Восточной Европе в Калининградскую область переброшены ракетные комплексы «Искандер». Представители стран Балтики и США, комментируя эту новость, обвинили Москву в обострении ситуации в регионе и расценили такой шаг как неадекватный ответ на действия Североатлантического альянса.

Патрисия Флор, отвечая на вопрос, планирует ли Германия принять односторонние ответные меры на размещение «Искандеров», сказала, что если Берлин предпримет какие-либо действия, то будет согласовывать их с НАТО. Однако Германия стремится и к поддержанию диалога с Россией, отметила она.

Ранее в НАТО посчитали переброску ракетных комплексов проявлением «агрессивной военной стратегии» РФ. В официальном заявлении альянса говорилось, что «дислокация комплекса близ границ альянса не способствует снижению напряженности или восстановлению предсказуемости в наших отношениях».

В ноябре прошлого года представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что размещение «Искандеров» и зенитных ракетных комплексов С-400 в Калининградской области дестабилизирует европейскую безопасность. В ответ официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что настоящую угрозу безопасности представляет не Россия, а действия НАТО по усилению присутствия сил альянса в Восточной Европе. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о праве Москвы обезопасить свои границы на фоне расширения НАТО на восток.