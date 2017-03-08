Абсурдная ситуация в роддоме: от такого папа аж цветы выронил

«Стоит семья и ждет, когда выйдет мамочка с ребенком. Бабушка и дедушка стоят. У молодого папы такой огромный букет роз - большой и красивый. И один из них готовится запечатлеть на фото счастливые моменты, когда они все вместе выйдут на улицу. Тут подбегает охранник и начинает кричать, что здесь нельзя фотографировать, идите, мол, на улицу. У папы аж букет из рук выпал!» - рассказала женщина.

Представительница Рижского роддома Яна Приедниеце прокомментировала ситуацию следующим образом: «Конечно, в помещении для ожидания фотографировать можно. Если говорим о конкретном случае - то тут произошло чистое недоразумение. Ситуация такова, что семья хотела сделать фото на фоне поста охранника. Охранник имел ввиду, что запрещено фотографировать именно его».

Она также отметила, что политика роддома такова, что фотографировать персонал и помещения только после предварительного согласования.