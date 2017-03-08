Долги Tere выкуплены у банков, фирму ждут перемены

Maag Grupp сообщила сегодня, что выкупила у банков долги молочной фирмы Tere, т.е. ее крупнейшие кредиторы банки Nordea и DNB вышли из связанных с ней сделок.

Несмотря на то, что Maag еще не является собственником Tere, вскоре фирма планирует начать переговоры по ее приобретению и подать извещение о консолидации, сообщает фирма в своем пресс-релизе. Сделку финансировал Swedbank.

По словам председателя совета Maag Grupp Роланда Леппа, переговоры, длившиеся несколько месяцев, принесли результаты, на данный момент группа стала крупнейшим кредитором Tere.

“В эстонском молочном секторе в последнее время ситуация улучшилась”, - заметил глава отделения обслуживания предприятий Swedbank Хейки Раадик.

“Во-первых, здешние цены на молоко вновь стали расти и, кажется, что они нормализуются; во-вторых, данная сделка создает предпосылки для того, чтобы у AS Tere появился новый владелец, хорошо знающий сектор и финансово устойчивый. Все это должно позитивно повлиять и на молочных производителей, и на молочную промышленность».