Рецидивист советует: как не стать жертвой кражи воров

Дэвид Солано, признанный виновным в ограблении более ста человек и отбывающий 25-летний тюремный срок, делится своими советами.

Идите дальше! Вор может спросить у вас, который час, чтобы на мгновение остановить вас на улице и опустошить ваши карманы. “Скажите ему, сколько времени, издалека или продолжайте идти, - советует Солано. – Не сбавляйте шага, не останавливайтесь”.

Подайте голос! “Не сопротивляющийся человек – самая легкая цель, - говорит Солано, отмечая, что меньше всего сопротивляются обычно старики. – Женщины начинают кричать, поэтому я предпочитаю мужчин. Однажды у женщины оказался свисток… Это очень хорошая мысль. Дубинка – хорошая вещь, но она должна быть в руках, а не в сумочке”.

Не нападайте на вора! “Если вы плохо деретесь, это не лучшая мысль. Это может разозлить вора, - предупреждает Солано, - Лучше поддайтесь, вещи заменимы, здоровье – нет”.

Открывая гараж, будьте осторожны! В пригородах кражи часто случаются, когда люди сами неосторожны. Перед тем как открыть гаражную дверь, надо осмотреться, а закрывая ее, надо убедиться, что она закрылась плотно и не уезжать, пока вы этого не сделали.

Будьте внимательны на автобусной остановке… Солано советует быть среди людей, поскольку там вору труднее действовать, чтобы его никто не заметил.

…и в пятницу. С наибольшей вероятностью вы можете стать жертвой вора в пятницу, поскольку воры полагают, что вы получили недельную зарплату, а ваш день получки – это и их день получки”, - говорит Солано (делайте поправку на наши реалии).