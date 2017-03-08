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Вор-рецидивист советует: как не стать жертвой кражи

Rus.Postimees.ee
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Стать жертвой воровства может любой. Это может произойти на улице, в автобусе, в поезде, в тот момент, когда вы выходите из автомобиля перед домом. Вор-ветеран рассказывает, как не стать жертвой кражи, пишет Today.com.

Дэвид Солано, признанный виновным в ограблении более ста человек и отбывающий 25-летний тюремный срок, делится своими советами.

Идите дальше! Вор может спросить у вас, который час, чтобы на мгновение остановить вас на улице и опустошить ваши карманы. “Скажите ему, сколько времени, издалека или продолжайте идти, - советует Солано. – Не сбавляйте шага, не останавливайтесь”.

Подайте голос! “Не сопротивляющийся человек – самая легкая цель, - говорит Солано, отмечая, что меньше всего сопротивляются обычно старики. – Женщины начинают кричать, поэтому я предпочитаю мужчин. Однажды у женщины оказался свисток… Это очень хорошая мысль. Дубинка – хорошая вещь, но она должна быть в руках, а не в сумочке”.

Не нападайте на вора физически! “Если вы плохо деретесь, это не лучшая мысль. Это может разозлить вора, - предупреждает Солано, - Лучше поддайтесь, вещи замеимы, здоровье – нет”.

Открывая гараж, будьте осторожны! В пригородах кражи часто случаются, когда люди сами неосторожны. Перед тем как открыть гаражную дверь, надо осмотреться, а, закрывая ее, надо убедиться, что она закрылась плотно и не уезжать, пока вы этого не сделали.

Будьте внимательны на автобусной остановке… Солано советует быть среди людей, поскольку там вору труднее действовать, чтобы его никто не заметил.

…и в пятницу. С наибольшей вероятностью вы можете стать жертвой кражи в пятницу, поскольку “воры полагают, что вы получили недельную зарплату, а ваш день получки – это и их день получки”, - говорит Солано (делайте поправку на наши реалии).

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