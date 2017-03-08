Finnair в пятницу отменит из-за забастовки около ста рейсов

Забастовка профсоюза IAU продлится с 15 до 19 часов в пятницу. По словам руководителя Finnair Яакко Шильдта, забастовка скажется на всех рейсах внутри страны, большей части европейских рейсов и одном рейсе дальнего следования.

Кроме того, изменится время совершения части рейсов, чтобы их можно было обслужить вне периода забастовки. По словам компании, клиентов проинформируют об отмене рейсов в интернете, посредством коротких сообщений и по электронной почте.

Забастовка касается спорта между IAU и союзом работодателем об условиях работы и коллективном договоре с работниками фирмы Airpro. Посредником в споре является государственный примиритель. Finnair со спором не связана.