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«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Николай Караев
Николай Караев
журналист
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"Мы приглашаем тех, кто представляет передовой отряд авторов, тех, кто пока молод, силен и уже достиг творческого пика, поэтического акме», - говорит организатор фестиваля.

Как сообщила в своем блоге один из организаторов Ландшафтного фестиваля поэзии Людмила Казарян, фонд «Капитал культуры» наградит ее литературной премией за многолетнюю деятельность в области литературы, в том числе за организацию Ландшафтного фестиваля поэзии.

«Я не особенно верила в то, что нас наградят, – говорит Людмила. – Нас, потому что я считаю, что это заслуга и директора тартуского Центра развития социального капитала Виктории Неборякиной, и других людей, которые организуют Ландшафтный фестиваль поэзии. Номинация и то была неожиданностью».

Казарян уверена, что Ландшафтный фестиваль премии достоин: «Мы не просто поэтический фестиваль, который приглашает людей из разных стран. Мы приглашаем тех, кто представляет все-таки передовой отряд авторов. Может быть, не самый передовой – с такими людьми обычно проблемы, они часто уже и немолоды, и капризны, – но тех, кто пока молод, силен и уже достиг творческого пика, поэтического акме».

Идея Ландшафтного фестиваля появилась в 2012 году, когда Людмила Казарян и Виктория Неборякина обсуждали возможность продолжения поэтических встреч. Первый фестиваль поэзии состоялся в Тарту в 2013 году, на нем были именитые гости из России – Дмитрий Григорьев, Дарья Суховей, Валерий Земских. «Все те, кто к нам приезжал, были очень рады и хотели бы приехать снова, – говорит Людмила Казарян. – Наша концепция очень проста: Тарту должен развиваться, а такие вот литературные встречи позволяют развиваться местным авторам. Дело ведь не в знании современной литературы, можно знать только классическую литературу – и быть культурным человеком, можно не знать литературы вовсе... Однако литература и поэзия – это передовая языка. Когда слушаешь хорошие стихи, понимаешь, как твой язык красив и интересен. Вот почему мы на Ландшафтном фестивале всегда читаем и в университетах, и в школах».

Очередной Ландшафтный фестиваль поэзии пройдет в сентябре. А уже с 16 по 19 марта на базе Центра развития социального капитала (Тарту) пройдет фестиваль «Балтийское кольцо» с гостями из Литвы, Латвии, Белоруссии и Калининграда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкапитал культурыландшафтный фестиваль поэзиилюдмила казарянфестиваль поэзии
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