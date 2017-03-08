Больше других от травм зимой страдает молодежь

По словам руководителя сферы страхования жизни Swedbank Элерийн Рейнманн, зимой также большая часть несчастных случаев приходится на бытовые травмы, после которых идут повреждения, полученные во время занятий спортом на улице.

"Большинство несчастных случаев связаны с падениями. Чаще всего происходят переломы берцовой кости, лодыжки, пяточной и плюсневой костей, перелом крестца, перелом пястной кости, разрыв сухожилия, разрыв связок“.

Рейнманн подчеркнула, что причиной травмы может стать и падение другого человека.

„Был случай, когда мы выплатили компенсацию в связи с травмой, полученной в результате падения другого человека, которое привело к перелому у нашего клиента пяточной и плюсневой кости“, - отмечает она.

Хотя нынешняя зима была сравнительно мягкой, были и несчастные случаи из-за гололёда дорогах, которые приводили к переломам рёбер, открытым переломам рук, переломам шейных позвонков и различным ушибам.