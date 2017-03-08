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Картина дня: скандал в культурном центре «Сальме», Яна Тоом вновь полетит в Сирию и дискриминация девочек в школе

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Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями четверга.

Скандал в культурном центре «Сальме»

Работник столичного культурного центра велел убрать реплики известнейших работ Микеланджело, Боттичелли и Джорджоне как «порнографию». Читать далее... Как скандал прокомментировал директор культурного центра «Сальме» Тоомас Лоо? Читайте здесь... Культуролог Михаил Лотман считает такого рода запреты идиотизмом. Читайте его комментарий...

Поддержка 311 человек не убедила президента

Несмотря на то, что за бывшего руководителя Выруской независимой молодежной колонны, действовавшей в конце 1980-х, Айна Саара было собрано 311 подписей и они были отправлены в президентскую канцелярию, он не получил государственной награды от президента. Читать далее...

Школа дискриминирует девочек

Запрет на ношение девочками брюк, который установила школа Пеэтри, заставил одного из родителей обратиться к уполномоченному по гендерному равноправию Лийзе Пакосте. Читать далее...

Яна Тоом вновь полетит в Сирию

В этом месяце депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом вновь отправится в Сирию. Читать далее...

Опасная подростковая игра распространяется по Эстонии

На этой неделе опасная подростковая игра «Беги или умри» добралась и до Курессааре. Читать далее...

Таави Аас попал в аварию

И.о. мэра Таллинна Таави Аас сегодня утром врезался сзади на перекрестке Пярнамяэ-теэ и Старонарвского шоссе в автомобиль, который неожиданно затормозил перед ним. Читать далее...

В Эстонии повысят пенсии

На заседании в четверг правительство утвердило новый индекс государственной пенсии на 2017 год, который составит 1,051. Это означает, что уже с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 5,1% Читать далее...

Кто виноват в постоянных авариях на парковках?

На парковках торговых центров зачастую приходится проявлять незаурядную изобретательность, чтобы припарковать автомобиль. Читать далее...

Жители Эстонии разлюбили черный хлеб

Несмотря на то, что хлеб по-прежнему является продуктом, который половина жителей Эстонии ест каждый день, его потребление за последние десять лет значительно снизилось. Читать далее...

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