Юри Ратас в Брюсселе: действия России на Украине подрывают европейскую безопасность

Эти события крайне осложнили диалог с Россией, но диалог с ней следует продолжать в совете НАТО-Россия, сказал Ратас на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе.

Восстановление территориальной целостности Украины, Грузии и Молдавии должно быть в центре этого диалога, сказал премьер-министр. «Я жил при оккупации, я знаю, что это значит. У свободы есть цена».

Эстония намерена поддерживать расходы на оборону на уровне выше двух процентов от ВВП по крайней мере в течение четырех последующих лет, сказал Ратас, назвавший встречу со Столтенбергом продуктивной.

Присутствие сил НАТО на территории стран альянса обладает сдерживающим, а не угрожающим эффектом. Поэтому жители Эстонии приветствуют присутствие войска США и ВВС Германии, а также предстоящее вскоре прибытие батальона союзников, сказал он.

Премьер-министр заявил, что Эстония вносит вклад в альянс, а потребность в поддержании стабильности вне границ альянса является само собой разумеющейся. По словам Ратаса, борьба с терроризмом - общий долг союзников.

«Я обязываюсь укреплять сотрудничество между ЕС и НАТО в период председательства Эстонии в ЕС», - сказал Ратас. За принятой на варшавском саммите НАТО в июле прошлого года декларацией о сотрудничестве между НАТО и ЕС должны последовать дальнейшие шаги, сказал он.