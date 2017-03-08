Генсек ФИФА: мы не видим причин бойкотировать или отнимать у России чемпионат мира

По ее словам, это невозможно, потому что там не указаны конкретные фамилии, сообщает newsru.com.

"Насколько ФИФА осведомлена, в докладе есть определенный список футболистов, - цитирует Самуру агентство "Р-Спорт". - Но мы не можем выдвигать обвинений и применять наказания, потому что официальных списков и наказаний со стороны WADA нет.

Самура также отметила, что ФИФА не видит причин, чтобы бойкотировать или отнимать у России чемпионат мира-2018.

"Нет причин отнимать чемпионат мира у России. Мы хотим минимизировать любой риск бойкота чемпионата мира. Мы приглашаем иностранные СМИ в Россию, чтобы показать не только хороший уровень готовности, но и высокую степень безопасности в стране. Нет причин бойкотировать чемпионат мира в России", - отметила Самура.

Ранее экс-глава WADA Ричард Паунд заявил, что некоторые сборные могут отказаться от приезда на ЧМ-2018 года в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.

До Кубка конфедераций-2017, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, 9 марта остается ровно сто дней.

Первый в истории чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.