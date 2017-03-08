Департамент хранит в секрете данные о числе умерших от гриппа

По данным фонда E-Tervis SA, с начала сезона были госпитализированы 1232 пациента, 69 процентов из них были совершеннолетними и пожилыми людьми, сообщил Департамент здоровья. По сравнению с прошлым годом, число нуждавшихся в больничном лечении значительно выросло – год назад по той же причине в больницы попали 970 человек. В интенсивном лечении в этом году нуждались 97 человек, из них 76 человек – в возрасте 65 лет и старше.

По неофициальным и не подтвержденным данным, выросло и количество смертей от гриппа, но, начиная с февраля, Департамент здоровья выдает информацию об умерших лишь раз в месяц. Это означает, что данные о марте департамент распространит только в начале апреля. По официальным данным, в этом году от гриппа умерли уже 33 человек, это больше чем за весь прошлый сезон.

В прошлом сезоне в интенсивном лечении из-за гриппа нуждались 69 человек, из них почти половина – это дети. В этом году медианным возрастом нуждающихся в интенсиве были 74 года. Все пациенты входили в так называемые группы риска. Чаще всего в этом году заболевали люди в возрасте и те, кто имеет хронические заболевания. Данные о сопутствующих заболеваниях отсутствовали у десяти человек, которым, однако, было как минимум 65 лет.

«Поскольку 13 процентов госпитализированных были пациентами домов презрения, то в будущем году стоит подумать о том, чтобы провести в таких учреждениях вакцинацию», - сказала руководитель службы по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури.

На прошлой неделе с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачам обратились 5112 заболевших, 48 процентов из них были дети. Общее количество заболевших, по сравнения с предыдущей неделей, выросло на 28 процентов.

По зарегистрированным на основании проведенных исследований данным, число людей, заболевших гриппом или гриппоподобными инфекциями, на прошлой неделе выросло на 25 процентов.

На этой неделе изменилась и этиологическая структура вирусов, провоцирующих заболевание верхних дыхательных путей. Доля заболеваний, спровоцированных вирусом гриппа, снизилась до 25 процентов (на прошлой неделе до 40 процентов). Кроме гриппа вокруг нас бродят RS-вирусы, которые на прошлой неделе стали главной причиной заболеваемости и которые спровоцировали общую вспышку заболеваний верхних дыхательных путей.

По оценке Департамента здоровья, интенсивность распространения гриппа сейчас низкая, но оно все же еще есть. Говорить о том, что сезон завершен, пока рано, поскольку количество людей, находящихся на стационарном лечении по этой причине, пока еще слишком высокое.