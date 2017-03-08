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Столтенберг: НАТО был бы рад приглашению прислать наблюдателей на учения "Запад"

BNS
BNS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в четверг, что руководство НАТО обрадовало бы приглашение прислать наблюдателей на российско-белорусские учения «Запад-2017».

«Мы бы приветствовали приглашение приехать для наблюдения за учениями "Запад". НАТО твердо верит в принцип прозрачности и предсказуемости военных действий учебного типа», - сказал Столтенберг в ответ на вопрос ERR на прошедшей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

По словам Столтенберга, руководство НАТО считает желательным предупреждать о проведении военных учений, в связи с чем важно «сохранить возможность политического диалога с Россией» и «работу совета Россия-НАТО».

«Каждое государство имеет право проводить свои учения до тех пор, пока они проходят в согласованных рамках международных обязательств и отношений», - сказал он.

Генсек напомнил, что НАТО в 2016 году не менее десяти раз приглашал российских наблюдателей на свои учения.

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