«Мы бы приветствовали приглашение приехать для наблюдения за учениями "Запад". НАТО твердо верит в принцип прозрачности и предсказуемости военных действий учебного типа», - сказал Столтенберг в ответ на вопрос ERR на прошедшей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

По словам Столтенберга, руководство НАТО считает желательным предупреждать о проведении военных учений, в связи с чем важно «сохранить возможность политического диалога с Россией» и «работу совета Россия-НАТО».

«Каждое государство имеет право проводить свои учения до тех пор, пока они проходят в согласованных рамках международных обязательств и отношений», - сказал он.

Генсек напомнил, что НАТО в 2016 году не менее десяти раз приглашал российских наблюдателей на свои учения.