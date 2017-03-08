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Виктория Ладынская: почему двое из трех членов совета Русского театра – соцдемы?1

Виктория Ладынская
Виктория Ладынская
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Депутата от IRL удивляет политический дисбаланс в органе, управляющем Русским театром, – тем более, что министр культуры у нас тоже соцдем.

10 марта заканчивается срок подачи документов на участие в конкурсе на должность художественного руководителя Русского театра. Регулярное проведение подобных конкурсов – строго демократический подход, и, казалось бы, не должно вызывать вопросов. Если бы не одно весомое «но»: а судьи кто? И вот на этом пункте стоит остановиться.

Судьбоносные решения в жизни Русского театра принимает совет – по сути, самый важный орган в управлении театром и его взаимоотношениях с Министерством культуры и министром напрямую.

Здесь я сделаю отступление и напомню, что осенью мы наблюдали развал предыдущей коалиции и смену власти в стране. И одной из декларируемых на тот момент причин этой смены власти было желание очистить советы разного рода предприятий и фондов от представителей парламента. С юридической точки зрения – совершенно верный порыв. Не может быть член совета одновременно и в подчинении у министра (а совет подчиняется министру) и над министром (а министры у нас подчиняются парламенту, то есть подотчетны парламентариям). Таким образом, данная реформа была совершенно корректна.

Но! В Русском театре при этом сложилась странная ситуация, в которой именно политический дисбаланс в нынешнем совете вызывает справедливые этические вопросы.

В совете должно быть пять членов. С момента развала предыдущей коалиции (с осени прошлого года) в совете работают три человека, двое из которых принадлежат к одной и той же партии – Социал-демократической: Яак Аллик и Евгений Голиков. Плюс один беспартийный эксперт от Минфина.

Дальше – еще интереснее. Двое партийных членов совета принадлежат к той же партии, что и министр культуры Эстонии! Налицо явный политический крен.

Новых членов министр назначает крайне медленно (с осени прошлого года), а пока что совет, невзирая на дисбаланс, принимает ряд важных решений и по финансовым вопросам, и по вопросам объявления демократического конкурса на должность худрука, а также планирует в ближайшее время решить, кто же выиграл этот конкурс.

Около месяца назад я как член комиссии по делам культуры сообщила подотчетному нашей комиссии министру культуры Индреку Саару, что данная ситуация вызывает вопросы этического характера. И что я не хочу спекуляций на тему «двое из трех членов совета предложили кандидатуру на пост худрука, и директор, зная, что эти двое – сопартийцы министра культуры, решил с ними не спорить».

Давайте сразу устраним даже тень сомнения в объективности совета. Сделать это просто: до принятия решения о столь для Русского театра важной должности, как худрук, нужно восстановить состав совета, включив в него двух недостающих людей. И, конечно, во избежание лишних обвинений в политической ангажированности следует вывести из состава совета одного из двух представителей соцдемов.

Я убеждена, что совет Русского театра надо вообще освободить от политического давления. Именно поэтому на этот раз партия IRL предложит со своей стороны эксперта по вопросам культуры, у которого нет партбилета! Для меня это принципиально. Я призываю и другие партии – наших дорогих партнеров по коалиции –  на сей раз оставить «русскую карту» в покое и предложить в совет Русского театра непартийных экспертов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАевгений голиковрусский театрхудрукяак аллик
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