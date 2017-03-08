Беженцы из Сомали пытались ввезти в Латвию почти 600 кг психотропного вещества

Наркотики были обнаружены в грузе, который в Латвию был доставлен авиарейсом из Турции, пишет rus.tvnet.lv. В грузе были обнаружены картонные коробки (21 штука), наполненные высушенными листьями якобы хны, общим весом 432 кг. В рамках криминального процесса груз был отправлен на химическую экспертизу, которая констатировала, что изъятое вещество — растительный продукт с психотропным эффектом. (catha edulis или «кат»).

В тот же день на таможенный контроль аэропорта «Рига» была доставлен еще один груз из Кении, в котором, согласно документам, были 44 килограмма сушеной хны. Во время экспертизы было констатировано, что данная партия растительного вещества визуально выглядит точно так же, как и груз весом в 432 кг. Было возбуждено уголовное дело.

Спустя три дня в одном из других таможенных складов рижского аэропорта был изъят еще один груз их Кении весом в 106 кг. В сопроводительных документах было указано, что в нем находятся хозяйственные вещи, однако, внутри было обнаружено вещество растительного происхождения, визуально напоминающее предыдущие.

В тот же день по подозрению в незаконном ввозе на территорию Латвии психотропных веществ в Риге были задержаны три человека.

В общей сложности изъято 582 кг наркотика. Его стоимость на нелегальном рынке превышает 500 тысяч евро.