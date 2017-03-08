Четверг, 9. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Пентагон перебрасывает в Сирию дополнительно сотни военных1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Коалиция во главе с США по борьбе с "Исламским государством" подтвердила размещение в Сирии дополнительных американских сил, передает Newsru.com.

Цель переброски - ускорить разгром ИГ в Ракке, которую террористы провозгласили своей столицей. Тем самым в Пентагоне подтвердили появившиеся ранее в СМИ сообщения о прибытии в САР нескольких сотен морпехов, хотя ранее отказывались раскрывать детали операции в целях безопасности. 

О размещении в Сирии американских военных Reuters сообщил официальный представитель штаба антитеррористической операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, полковник американских ВВС Джон Дорриан. По его словам, переброшенные дополнительные силы включают артиллерийское подразделение морских пехотинцев и военнослужащих диверсионно-разведывательных частей сухопутных сил. Всего переброшено около 400 человек.

Как отметил Дорриан, американские военные прибыли в Сирию в течение нескольких последних дней и будут находиться там "в течение временного периода". Их перебросили в дополнение к примерно 500 военнослужащим США, которые до этого были размещены в арабской республике.

Размещение еще нескольких сотен американских военных в Сирии необходимо, чтобы "обеспечить больше артиллерии и ускорить разгром ИГ в Ракке", пояснил Дорриан. "У нас уже было то, что я назвал бы довольно безжалостной воздушной кампанией по разрушению возможностей противника и по уничтожению врага на этой территории. Это то, чем мы собираемся продолжить и усилить с учетом новой возможности", - заявил полковник.

Дополнительные силы не будут играть передовую роль, отметил Дорриан. Ожидается, что они будут сотрудничать с местными союзниками США в Сирии - "Сирийскими демократическими силами" (СДС, SDF) и "Сирийской арабской коалицией".

Дорриан заявил, что попытка изолировать Ракку "проходит очень и очень хорошо" и может быть завершена уже через несколько недель. "Затем может быть принято решение о входе (в город - прим. NEWSru.com)", - добавил полковник. 

Вместе с тем Дорриан подчеркнул, что военные диверсионно-разведывательных частей, размещенные возле Манбиджа,  в отличие от морских пехотинцев выполняют другую миссию: они должны "создать некое спокойствие" между американским союзником Турцией и партнерами США - силами СДС. 

СДС - это главный партнер Соединенных Штатов в борьбе с "Исламским государством" в Сирии. Коалиция включает в себя боевиков курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). Турецкое правительство выступает против сотрудничества США с YPG, боевым крылом сирийской курдской партии "Демократический союз", которую официальная Анкара считает ответвлением запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".

Анкара опасается усиления влияния курдов в северной Сирии. По этой причине турецкие власти давят на Вашингтон ради роли в решающем штурме Ракки. 

В четверг, 9 марта, в пресс-службе СДС сообщили, что вооруженные отряды коалиции заняли ключевые позиции на подступах к Ракке. В заявлении говорилось, что силы альянса выбили остатки бандформирований ИГ со стратегических высот Эль-Мунхар к западу от города. Таким образом в настоящее время отряды СДС находятся менее чем в 19 километрах от Ракки.

Кроме того, на этой неделе силы альянса блокировали последнюю главную дорогу, ведущую из "столицы ИГ" в цитадель террористов, город Дейр-эз-Зор. С ноября СДС работали совместно с возглавляемой США коалицией над окружением Ракки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвойнаИсламское государствосириясша
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