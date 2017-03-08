Таави Аас: без мартовской бомбардировки наш город был бы гораздо богаче

"До сих пор на лице нашего города видны шрамы Второй мировой войны и той злосчастной бомбардировки, - сказал исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас. - Старый город - это наше бесценное сокровище, и если бы не сотни обрушившихся на него бомб, он был сейчас гораздо богаче. Этот день заставляет нас помнить, что мир не всегда нечто само собой разумеющееся, а война - дело не только военных. Гражданское население страдает от нее не меньше. Увы, уроки прошлого пока никого ничему не учат, и войны вспыхивают все вновь и вновь. Мы должны ценить наше мирное настоящее, но не забывать горький опыт. Сегодня - день памяти воспоминаний, а не ненависти и обвинений".

В ходе бомбардировки Таллинна погибли 554 гражданина Эстонии, 50 немецких солдат и 121 советский военнопленный. Ранения получили более 650 человек.

Были полностью разрушены свыше полутора тысяч зданий, в том числе многие памятники архитектуры.