Женщину кремировали и хотели похоронить, ничего не сказав ее родственникам

Эльвин Селл, была той женщиной, которую в Выру знали многие. В этом году ей должно было исполниться 95 лет. Несмотря на свой возраст, женщина была очень активной. Ее часто видели в Выру с рюкзаком за спиной, или копающейся в своем маленьком садике.

По словам внука Эльвин Валерия, женщина очень часто работала в саду: «Это было ее лекарством».

В 2015 году Эльвин написала книгу «Моя жизнь в четырех государствах». В автобиографическом труде женщина дает очень жесткий, но честный обзор того времени, когда людей в 1944 году депортировали как в Россию, так и в Германию. Ей самой удалось выбраться живой из печей немецкого концлагеря, поскольку ей там просто не хватило места. Судьба баловала Эльвин – она смогла сбежать.

Осенью прошлого года, 9 октября, Эльвин умерла в больнице. Близкие узнали о ее смерти лишь десять дней спустя – 20 октября, когда женщину уже кремировали.

По словам дочери Эльвин Лорейды, ее мать похоронили голой: «В больнице голое тело запихнули в мешок и отвезли на сжигание». Женщина, которая избежала газовой камеры в концлагере, ни в коем случае не хотела быть кремированной. «Поэтому она не хотела кремации. Они категорически была против. Она хотела быть похороненной в гробу», - сказала жена Валерия Жанна.

Эльвин жила одна в однокомнатной квартире, но, по словам дочери, внуки постоянно были в контакте с бабушкой: «Они ходили там прибираться, и сын ходил, когда приезжал из Финляндии».

За пару недель до смерти Эльвин, у ее близких не было возможности с ней связаться. Ее телефон был отключен. Дочь узнала о смерти матери 20 октября от соседей. В тот же день о смерти бабушка узнал и ее внук – через удивительное сообщение: «Валерик, Эльвин хотела, чтобы ее комнату освободили от чужих вещей. Она решила, оставить ваши вещи в сарае, откуда вы можете их забрать. Ключ от сарая на внешней двери, после положи ключ обратно».

Отправителем сообщения была новая подруга Эльвин Ливия Кулль. Женщины начали общаться в августе прошлого года, когда Эльвин из-за проблем со здоровьем попала в больницу. Когда родные приехали в квартиру Эльвин, выяснилось, что там уже живет новый постоялец. Семья была шокирована происходящим, поскольку по первоначальным планам, квартиру Эльвин должна была получить в наследство дочь Валерия.

«Следующее письмо, которое мы получили, было о том, что бабушка планирует переписать завещание, поскольку познакомилась с одной замечательной женщиной», - рассказала Жанна и добавила, что когда они пришли к нотариусу, чтобы посмотреть завещание, тот сказал, что их завещание аннулировано и появилось новое, которое оформлено на имя Ливии Кулль.

«Это чистое самоуправство. Теперь для родственников стало проблемой завещание, которое сделано на имя Ливии Кулл и которое автоматически аннулировало другое завещание», - сказал советник Правовой аптеки Вамбола Олли.

Когда семья попала в квартиру, выяснилось, что пропала большая часть личных вещей Эльвин, в том числе, паспорт и другие документы. Осмотрев комнату, Валерий и Лорейда заметили, что все окна закупорены макрофлексом. «Посмотрите, все окна залиты пеной», - указал Валерий на окна и тут же на двери, добавив, что и двери закупоривали макрофлексом.

«Такое ощущение, будто человек был заживо похоронен в комнате», - пришла к выводу ведущая программы «C-Comando“ Кармен Притсон-Тамме.

Переохлаждение возле исправной печки

9 октября Эльвин вызвали скорую помощь: «Скорая приехала, в квартире было очень-очень холодно и у Эльвин установили переохлаждение», - говорит Жанна. Несмотря на то, что у бабушки имелась исправная печь, в коридоре лежали дрова, а в комнате стоял калорифер, женщина умерла в тот же день от переохлаждения.

Родственники Эльвин начали подозревать, что смерть женщины ускорили. Казалось крайне странным, что макрофлексом были залиты все окна, а дверь заперета. Родственники не верят, что все это женщина сделала сама, поскольку все работы, которые было нужно делать по дому, обычно она просила сделать Валерия.

Ливия Кулль объясняет, почему не сообщила о смерти Эльвин тем, что дочь слишком мало интересовалась матерью. «Она (Эльвин – ред.) говорила мне, что много раз звонила дочери и дочь ответила, что до ее похорон к матери на придет. – сказала Кулль. – Так она мне рассказала, и я подумала, почему я должна ей сообщать».

По словам Кулль, она помогала Эльвин в повседневных делах, поскольку дочери не было, а внук находился в Финляндии.

По словам правового советника, это странно, что никто не пытался узнать, есть ли у женщины родственники и кому можно отдать Свидетельство о смерти: «Для того чтобы получить Свидетельство о смерти, нужно извещение о смерти, а его выдают в больнице».

В больнице выяснилось, что контактными лицами, которых указала Эльвин, была Ливия Кулль и внук Валерий. «Ей (Ливии – ред.) удалось достать ИД-карту умершей и извещение о смерти в больнице, где врач указал причину, по которой умер человек. Теперь у нее были все документы, чтобы получить Свидетельство о смерти», - сказал Олли.

По словам представителя Южно-Эстонской больницы, это прискорбный случай: «Мы, прежде всего, занимаемся здоровьем пациента и, если происходит, что человек умирает, то мы сообщаем тому, кто указан в нас в качестве контактного лица».

Когда дочь отправилась в самоуправление, чтобы получить Свидетельство о смерти, ей сказали, что его уже забрали. «Я спросила имя, сначала говорить не хотели, но в итоге сказали», - рассказала Лорейда и добавила, что Кулль представилась знакомой семьи и сообщила, что у Эльвин нет никого из родственников, которые могли бы ее похоронить.

В Выруской уездной управе выяснилось, что по закону зарегистрировать смерть человека может и чужой человек. «Сейчас зарегистрировать смерть может любой, кто сообщил о смерти, - сказал представитель управы. – Но это не дает ему никаких прав». После регистрации смерти, управа не должна выяснять, есть ли у умершего родственники: «У нас нет обязанности кого-то искать, если больница или медицинское учреждение выдали извещение о смерти».

Через пару месяцев Кулль пришла к нотариусу и отказалась от полученного по завещанию имущества. Родственники смогли сами похоронить бабушку и наследуют ее имущество.