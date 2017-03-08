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Сковородкой и бутылкой пива по голове: как эстонские семьи отметили 8 марта

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В этом году Международный женский день не обошелся без случаев семейного насилия, причем страдали как женщины, так и мужчины, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Полиция выезжала по 19 вызовам, связанным с семейным насилием. Это несколько меньше, чем год назад. Обычно вызовов, связанных с семейным насилием, бывает больше на выходных, когда люди находятся дома и употребляют больше алкоголя. Еще больше таких случаев бывает, если праздники выпадают на выходные, прокомментировал пыхьяский префект Кристиан Яани.      

“Глядя на цифры, надо всегда помнить о том, что речь идет об очень скрытом виде преступления. Бывают случаи, когда стороны не хотят свидетельствовать друг против друга и не требуют возбудить уголовное дело. Иногда к нам поступает информация из больницы, куда привозят жертву семейного насилия с тяжелыми травмами, которая не стала звонить в полицию во время конфликта. Это дает основания предполагать, что значительная часть случаев не доходит до полиции, – сказал Яани. - Это проблема для эстонского общества, ее искоренением необходимо постоянно заниматься”.

По его словам, особенно это важно из-за детей, которые видят насилие и растут среди всего этого. Согласно исследованиям, дети, видевшие и испытавшие насилие, с большей вероятностью осуществляют насилие во взрослом возрасте. Проблемные молодые люди, о которых становится известно полиции, часто росли в семьях, где родители привыкли выяснять отношения кулаками.

Из праздничной хроники

Ночью 9 марта поступило сообщение о том, что на улице Аарде на 42-летнего мужчину напала 28-летняя женщина, которая расцарапала ему лицо и покусала за руки. Полиция приехала на вызов и оформила протокол. Мужчина не захотел давать показания. Женщина с дочерью ушла к матери. В семье и ранее бывали случаи физического и психического насилия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Той же ночью полиция получила вызов в квартиру на улице Паэ в Ласнамяэ, где 37-летняя женщина заявила, что 43-летний муж ударил ее кулаком в лоб. При этом присутствовали двое несовершеннолетних детей. Обе стороны были допрошены, муж был задержан и доставлен в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело. 

Ночью 8 марта полицейские выехали по вызову на улицу Теэстузе, где 67-летний мужчина ударил жену сковородкой. Пострадавшая, 58-летняя женщина, отказалась от медицинской помощи и не стала давать показания против мужа. Тот, однако, был задержан и доставлен в отделение. Возбуждено уголовное дело.

Вчера днем в центр тревоги позвонил мужчина, по словам которого его супруга стала агрессивной и постоянно “говорила очень ужасные слова”. На месте полицейский обнаружил 57-летнюю женщину с 2,5 промилле опьянения. Мужчина тоже употреблял алкоголь, но вел себя адекватно. По его словам, они пили с утра и, чем дальше, тем больше жена на него злилась. Полиция и раньше увозила эту женщину протрезвляться ради безопасности ее самой и окружающих.

8 марта полиция была вызвана в квартиру в Ахтме, где 36-летний мужчина несколько раз ударил кулаком 25-летнюю сожительницу. Также он кинул в нее бутылкой из-под пива, попав ей в голову. Ссору видел их общий ребенок 2015 года рождения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА8 мартаполициясемейное насилие
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