Путешественники назвали худший аэропорт планеты

Худшим аэропортом в мире назван берлинский Шенефельд. Рядом с ним на вершине антирейтинга находятся лондонский Лутон и аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

Ежегодный рейтинг составлен сайтом edreams.co.uk на основе отзывов 65 000 путешественников, передает Daily Mail.

Первое место занял аэропорт Хельсинки-Вантаа. На втором месте оказался международный аэропорт Глазго, на третьем — аэропорт Цюриха. Далее идут мюнхенский аэропорт имени Штрауса, аэропорты Франкфурта, Женевы, Бангкока, Тель-Авива, Осло и Дублина, сообщает "Моя Планета".

Также были названы победители в отдельных номинациях. Покупки лучше всего совершать в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве, а в категории «Продукты питания» главный приз занял аэропорт Далласа.