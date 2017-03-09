Четверг, 9. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Путешественники назвали худший аэропорт планеты

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Европейские аэропорты заняли восемь мест в первой десятке в рейтинге самых лучших воздушных хабов мира. В то же время на вершине списка худших аэропортов — также представители Старого Света.

Худшим аэропортом в мире назван берлинский Шенефельд. Рядом с ним на вершине антирейтинга находятся лондонский Лутон и аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

Ежегодный рейтинг составлен сайтом edreams.co.uk на основе отзывов 65 000 путешественников, передает Daily Mail.

Первое место занял аэропорт Хельсинки-Вантаа. На втором месте оказался международный аэропорт Глазго, на третьем — аэропорт Цюриха. Далее идут мюнхенский аэропорт имени Штрауса, аэропорты Франкфурта, Женевы, Бангкока, Тель-Авива, Осло и Дублина, сообщает "Моя Планета".

Также были названы победители в отдельных номинациях. Покупки лучше всего совершать в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве, а в категории «Продукты питания» главный приз занял аэропорт Далласа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАаэропорт
По теме
Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com. Мальта лишилась природного аттракциона для туристов: на острове Гоцо рухнуло в море Лазурное окно

Мальта лишилась природного аттракциона для туристов: на острове Гоцо рухнуло в море Лазурное окно

На западе мальтийского острова Гоцо утром 8 марта после сильного шторма обрушилось Лазурное окно - 28-метровая известняковая арка естественного происхождения, сообщает The Times of Malta. Пилоты европейской авиакомпании в полете делали селфи и отсылали их пассажирам

Пилоты европейской авиакомпании в полете делали селфи и отсылали их пассажирам

Полеты на самолетах сами по себе очень волнуют, но что будет, если вы узнаете, что пилоты во время рейса, на высоте более 10 000 метров, делают селфи?
ЕЩЁ
krasotka.ee
Фестиваль tmw
limon.ee
стоит ли бояться обнаженных натур?
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
Limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:55
Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus сравнили с Galaxy Note 7
17:50
Возлюбленная Танеля Падара отпраздновала 8 Марта на больничной койке
17:47
Видео: съедобный самосвал на пульте управления поразил интернет
17:42
В Эстонии состоится два мероприятия в рамках межпарламентской конференции по космосу
17:34
Почему живущих за рубежом русских женщин принимают за проституток (1)
17:30
Ану Саагим раздвинула ноги перед эстонскими певцами, а те дали ей совет: поцелуй без усов - как яйца без соли!
17:29
В Рийгикогу обсудят вызвавшее много споров повышение акциза на алкоголь
17:16
Врачи назвали десять полезных на ночь продуктов
17:08
В спринте победу одержали российские биатлонисты: эстонские лыжники показали достойные результаты
17:08
Видео: красавица Ксения Бородина в свой день рождения разошлась не на шутку
16:56
Путешественники назвали худший аэропорт планеты
16:51
Марианне Микко: ситуация в Турции вызывает опасения
16:50
То, что сделала эта азиатская девушка, действительно шокирует! Сила макияжа или перебор?
16:45
Всмотритесь в эти лица! Мужчины, признанные виновными в наркопреступлении, объявлены в розыск
16:40
«Мужик в лифчике»: на Волочкову обрушился шквал критики за фото в бикини (1)
16:39
Комитет Европарламента одобрил отмену шенгенских виз для украинцев
16:33
Ребенок умирает из-за того, что его мать не верит в ВИЧ
16:27
Сковородкой и бутылкой пива по голове: как эстонские семьи отметили 8 марта
16:23
Госсуд отказал бывшим полицейским в пересмотре сниженной из-за кризиса пенсии
16:23
Женщину кремировали и хотели похоронить, ничего не сказав ее родственникам (1)
Все новости
LimonЦеликом
Раздача цветов 8 марта закончилась для Вильи Тоомаст смачным поцелуем взасос посреди Нымме (ГАЛЕРЕЯ)

Раздача цветов 8 марта закончилась для Вильи Тоомаст смачным поцелуем взасос посреди Нымме (ГАЛЕРЕЯ)

Видео: красавица Ксения Бородина в свой день рождения разошлась не на шутку

Видео: красавица Ксения Бородина в свой день рождения разошлась не на шутку

Возлюбленная Танеля Падара отпраздновала 8 Марта на больничной койке

Возлюбленная Танеля Падара отпраздновала 8 Марта на больничной койке

17:30
Ану Саагим раздвинула ноги перед эстонскими певцами, а те дали ей совет: поцелуй без усов - как яйца без соли!
16:40
«Мужик в лифчике»: на Волочкову обрушился шквал критики за фото в бикини (1)
16:21
Танцор-инвалид об увольнении сотрудника «Минуты славы»: убрать надо было Ренату (1)
16:09
Шокирующее фото: Шурыгина курит вместе с отцом в курилке на «Пусть говорят» (1)
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

17:47
Видео: съедобный самосвал на пульте управления поразил интернет
17:34
Почему живущих за рубежом русских женщин принимают за проституток (1)
17:16
Врачи назвали десять полезных на ночь продуктов
16:50
То, что сделала эта азиатская девушка, действительно шокирует! Сила макияжа или перебор?
SportsЦеликом
В спринте победу одержали российские биатлонисты: эстонские лыжники показали достойные результаты

В спринте победу одержали российские биатлонисты: эстонские лыжники показали достойные результаты

Генсек ФИФА: мы не видим причин бойкотировать или отнимать у России чемпионат мира

Генсек ФИФА: мы не видим причин бойкотировать или отнимать у России чемпионат мира

«Барселона» опубликовала видео празднования после разгрома ПСЖ

«Барселона» опубликовала видео празднования после разгрома ПСЖ

8. мар
Сенсация: «Барселона» со счетом 6:1 обыграла «ПСЖ» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
ВпрокЦеликом
Женщину кремировали и хотели похоронить, ничего не сказав ее родственникам

Женщину кремировали и хотели похоронить, ничего не сказав ее родственникам (1)

Жители Эстонии разлюбили черный хлеб

Жители Эстонии разлюбили черный хлеб

Сравниваем цены: узнайте, какие фирмы предлагают самый дешевый газ

Сравниваем цены: узнайте, какие фирмы предлагают самый дешевый газ

8. мар
Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж
Погода
В пятницу в Эстонии будет хмуро, но тепло

В пятницу в Эстонии будет хмуро, но тепло

Нам нравится! Узнайте, как назвали родившегося в Таллиннском зоопарке белого медвежонка

Нам нравится! Узнайте, как назвали родившегося в Таллиннском зоопарке белого медвежонка

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Всмотритесь в эти лица! Мужчины, признанные виновными в наркопреступлении, объявлены в розыск

Всмотритесь в эти лица! Мужчины, признанные виновными в наркопреступлении, объявлены в розыск

Сковородкой и бутылкой пива по голове: как эстонские семьи отметили 8 марта

Сковородкой и бутылкой пива по голове: как эстонские семьи отметили 8 марта

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Таави Аас: без мартовской бомбардировки наш город был бы гораздо богаче

Таави Аас: без мартовской бомбардировки наш город был бы гораздо богаче (5)

Тоомпере: МуПо должна изменить тактику и методы в связи с решением Госсуда

Тоомпере: МуПо должна изменить тактику и методы в связи с решением Госсуда

Культура
«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру (1)

Самые читаемые
Всмотритесь в эти лица! Мужчины, признанные виновными в наркопреступлении, объявлены в розыск
Сковородкой и бутылкой пива по голове: как эстонские семьи отметили 8 марта
Абсурдная ситуация в роддоме: от такого папа аж цветы выронил
Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото)(4)
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной сделал заявление из тюрьмы
Топ комментариев
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(21)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(21)
Bалюта
USD
0,948 EUR
GBP
1,154 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 09.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees