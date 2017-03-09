В спринте победу одержали российские биатлонисты: эстонские лыжники показали достойные результаты

В женском спринте на 7,5 км победила Анастасия Загоруйко (22.09,7), второй стала Юлия Швайгер из Австрии (+5,8; 0+0), а третье место заняла соотечественница Загоруйко Анна Никулина. (+7,0; 0+0).

«На последнем кругу собралась силами и благодаря этому победила», - сказала победительница. -Погода была хорошая, хорошо приготовленная трасса и стрельбище».

Показавшая лучший результат среди эстонок Регина Оя (+2.07,7; 1+0) осталась довольна результатами. «Конечно, промах огорчил меня, но в целом я довольна», - добавила Оя.

В мужском 10-километровом спринте одержали победу россияне. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки (25.14,0 (0+1)), второе место занял россиянин Алексей Волков (+12,4; 0+0). Третьим стал норвежец Хенрик Л’Абе-Лунд (+27,9; 0+1).

Победитель Александр Логинов сказал, что остался доволен сегодняшнем выступлением. «Трасса была тяжелая, в некоторых местах снег превратился в кашу, -пояснил Логинов. - Несмотря на это я справился. На стрельбище мне повезло больше, чем вчера, ветер был немного слабее. Можно было конечно стрелять на ноль, обидно, что ошибку допустил, тем более, что погода была хорошая».

Лучший из эстонских лыжников Йохан Талихяэрм пришел 31-ым. Талихяэрм допустил на «лёжке» два промаха, но на «стойке» ошибок не было. От победителя гонки он отстал на 2 минуты и 1,8 секунды. «Решил, что буду на «стойке» рисковать и это мне удалось, - сказал Талихяэрм. - В общем, остался доволен. На каждом подъеме ждали меня эстонские болельщики, так что я сегодня выложился на все сто процентов».

Завтра соревнования не состоятся, но послезавтра, 11 марта, пройдут мужские и женские спринты.