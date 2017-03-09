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В Эстонии состоится два мероприятия в рамках межпарламентской конференции по космосу

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В Эстонии состоится два мероприятия в рамках межпарламентской конференции по космосу, сообщила в четверг пресс-служба Рийгикогу.

В этом году Эстония – государство-председатель Европейской межпарламентской конференции по космосу (EISC).

В связи с этим в Эстонии пройдет два международных мероприятия. Главной темой эстонского председательства станут возможности и направления развития, связанные с предпринимательством в космической сфере.

По словам руководителя председательства EISC Лийзы Овийр, эта конференция является важной формой сотрудничества для обсуждения космической политики на уровне парламентов Европейских стран. «Эстония – государство-член Европейского космического агентства. Поэтому председательство – хорошая возможность для нас рассказать об инновационных и наукоемких космических проектах и предприятиях Эстонии, – сказала Овийр.

«Темы, связанные с космосом, больше не являются исключительной компетенцией единичных государственных космических агентств. Эстонские предприниматели тоже видят все больше возможностей, как объединить инновации, связанные с космосом, и предпринимательство, – сказала Овийр. – Конвенции ООН, регулирующие деятельность в космосе, подписанные 50 лет тому назад, уже не соответствуют нынешней ситуации. Их необходимо пересмотреть».

Цель эстонского председательства – обсудить, как извлечь в космическом секторе больше пользы из предпринимательства, заботясь в то же время и об окружающей среде. В рамках председательства Эстония расскажет об инновационных космических решениях эстонских предпринимателей и уделит внимание проблемам в законодательстве, связанном с космосом.

Первое мероприятие в рамках эстонского председательства в EISC состоится с 22 по 23 мая в Тартуской обсерватории. Мероприятие пройдет в форме семинара, что позволит депутатам парламентов государств-членов обсудить связанные с космосом вопросы и найти решения для конкретных проблем в ходе практической деятельности. С 6 по 7 ноября в Таллинне состоится пленарное заседание, где будут обсуждаться разные темы, связанные с космосом и предпринимательством, например, законодательство, электронное общество и стабильное развитие космической политики.

Европейская межпарламентская конференция по космосу (European Inteparliamentary Space Conference (EISC)) была основана в 1999 году. Полноценными членами конференции могут быть национальные парламенты ЕС и/или государств-членов Европейского космического агентства, в которых существует специальный парламентский орган по вопросам космоса. На данный момент организация состоит из 12 полноценных членов и одного ассоциированного члена.

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