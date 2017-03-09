Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus сравнили с Galaxy Note 7

Согласно имеющимся данным, Galaxy S8 получит 5,8-дюймовый экран, а Galaxy S8 Plus - дисплей с диагональю 6,2 дюйма. Ожидалось, что из-за уменьшенных размеров рамок вокруг экрана смартфоны будут сопоставимы по габаритам с 5,1-дюймовым Galaxy S7 и 5,5-дюймовым Galaxy S7 Edge соответственно.

Теперь же в сети появилась фотография, на которой сравниваются Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus с Galaxy Note 7. Последний, напомним, оснащен 5,7-дюймовым дисплеем, пишет 4pda.ru.

Как можно заметить, 5,6-дюймовый Galaxy S8 немного меньше 5,7-дюймового Galaxy Note 7, который, в свою очередь, лишь немного уступает 6,2-дюймовому Galaxy S8 Plus. А вот так, для сравнения, выглядят бок о бок Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge, а также Galaxy S7 Edge и Galaxy Note 7:

Таким образом, новый Galaxy S8 будет немного больше по габаритам нынешнего Galaxy S7, но меньше Galaxy S7 Edge. Напомним, что презентация Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus состоится уже 29 марта.