В Италии обрушился автомобильный мост: есть погибшие

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на информацию местных СМИ.
В результате инцидента погибла семейная пара, которая находились в автомобиле Nissan Qashqai, который проезжал под мостом.
Кроме того, травмы получили двое работников 46 и 56 лет, которые сорвались вместе с обрушившимся мостом.
Как сообщается, трагедия произошла неподалеку города Анкона из-за обрушения временных опор моста.
Агентство Ansa отмечает, что обрушившийся мост был закрыт на реконструкцию. Сообщается также, что ремонт моста велся одновременно с двух сторон, и выполнялся разными компаниями.
В результате обрушения моста движение на трассе A14 временно закрыто в обе стороны.
Свидетели рассказывают, что обрушение моста произошло в одно мгновение, и многих автомобилистов от верной смерти спасло лишь чудо.
(9mar-14:30) Crollo cavalcavia 167 SP10 coinvolge auto in transito su A14: 2 persone decedute. Intervento #vigilidelfuoco in corso pic.twitter.com/pL2KZCKFoT— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 9 марта 2017 г.