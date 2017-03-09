В Италии обрушился автомобильный мост: есть погибшие

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на информацию местных СМИ.

В результате инцидента погибла семейная пара, которая находились в автомобиле Nissan Qashqai, который проезжал под мостом.

Кроме того, травмы получили двое работников 46 и 56 лет, которые сорвались вместе с обрушившимся мостом.

Как сообщается, трагедия произошла неподалеку города Анкона из-за обрушения временных опор моста.

Агентство Ansa отмечает, что обрушившийся мост был закрыт на реконструкцию. Сообщается также, что ремонт моста велся одновременно с двух сторон, и выполнялся разными компаниями.

В результате обрушения моста движение на трассе A14 временно закрыто в обе стороны.

Свидетели рассказывают, что обрушение моста произошло в одно мгновение, и многих автомобилистов от верной смерти спасло лишь чудо.