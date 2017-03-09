Проблемы с изучением госязыка мешают беженцам находить работу в Эстонии

К такому выводу пришли эксперты из разных стран, которые обсудили в Таллинне предварительные итоги программы переселения — как положительные, так и отрицательные, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Опорные лица помогают беженцам освоиться в Эстонии, но даже им не под силу залатать пробелы в системе приема мигрантов, особенно в сфере обучения эстонскому языку.

В Министерстве социальных дел признают, что без эстонского найти работу на местном рынке труда сложно, а порой и вовсе невозможно. И хотя часть переселенцев нашли себе место работы — в основном в ресторанах и кафе, большая часть переселенных мигрантов стоит на учете в Кассе страхования от безработицы.

За последний год в Эстонию в рамках европейских программ переселения беженцев из зон военных конфликтов прибыли 107 человек, которые ранее жили в лагерях в Греции и Турции; львиную доюя приезжих образуют сирийцы (87 человек), из Ирака прибыли 18 беженцев и еще двое — из Йемена. При этом некоторые беженцы уже покинули Эстонию.