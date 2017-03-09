ЕЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил рекордно низкую ключевую ставку рефинансирования на уровне 0%. О неизменности кредитно-денежной политики ЕЦБ заявил в четверг, 9 марта, глава финансового института Марио Драги. Ставка по депозитам также осталась на уровне минус 0,4%, а маржинальная ставка - на уровне 0,25%.

Кроме того, ЕЦБ будет продолжать программу покупки облигаций. До конца марта на нее будет выделяться 80 млрд евро в месяц, а с апреля и до конца года - 60 млрд евро. До конца программы количественного смягчения (QE), в рамках которой проводится скупка ценных бумаг, ключевая ставка останется на рекордно низком уровне, пишет DW.com.

При этом в феврале уровень инфляции в еврозоне достиг 2%, что говорит о последовательном росте этого показателя последние три месяца. Ранее Драги обещал, что программа QE будет продлена как минимум до марта 2017 года и до устойчивого возвращения уровня инфляции в еврозоне до 2%.

Совет управляющих ЕЦБ понизил базовую ставку до 0% в марте 2016. В Германии резко критикуют политику низкой процентной ставки в еврозоне и покупку облигаций.